محمد بن راشد يستقبل البطريرك يوحنا العاشر

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في قصر سموه في زعبيل قبل ظهر اليوم بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي غبطة البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس والوفد المرافق الذي قدم إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أسمى آيات الشكر والتقدير على التسهيلات التي تمنحها دولة الإمارات قيادة وحكومة إلى الطوائف المسيحية وأتباعها المنخرطين في مجتمع الإمارات يعيشون بسلام وأمان وراحة نفسية ويتمتعون بكامل الحرية في ممارسة شعائرهم الدينية كغيرهم من أتباع الديانات الأخرى دون تمييز.

وأشاد غبطة البطريرك بالإنجازات الحضارية والعمرانية والثقافية والانسانية التي تحققت لشعب الإمارات حرصاً من قيادتها الكريمة على تأمين مقومات الحياة الآمنة والكريمة لشعبها وإسعاد مواطنيها ومجتمعها عموماً، منوهاً غبطته بالسمعة الطيبة التي تحظى بها دولتنا الحبيبة في الأوساط المالية والاقتصادية والسياسية والدينية العالمية بفضل السياسة المتوازنة والمتزنة التي تنتهجها القيادة والحكومة تجاه هذه القضايا جميعا ما جعلها واحة آمنة للجميع من كافة الأعراق والأجناس وجنة على الأرض، ينعم كل مقيم تحت مظلتها بالعدل والمساواة والعيش الكريم.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء أن دولتنا ترحب بكل من يبحث عن الأمن والاستقرار والسعادة سواء للعيش أو الاستثمار أو العمل فالجميع سواسية تحت عباءة القانون ولا فرق عندنا قيادة وحكومة وشعباً ومؤسسات بين جنسية وأخرى أو ثقافة وثقافة ولدينا ما يناهز المئتي جنسية يعيشون في كنف مجتمعنا آمنين سعيدين متساويين في الواجبات والحقوق.