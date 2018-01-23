شرطة أبوظبي تطلق حملة "لا تدع السرعة تجعل منك قاتلا"

أطلقت شرطة أبوظبي حملة التوعية المرورية الموحدة الأولى لعام 2018 على مستوى الدولة تحت شعار "لا تدع السرعة تجعل منك قاتلاً".

وأوضح العميد خليفة محمد الخييلي مدير مديرية المرور والدوريات أن الحملة تتضمن عدداً من الفعاليات لتوعية المجتمع تشمل تقديم توعية ميدانية للسائقين وفي المجالس والتركيز على تثقيف الأباء والأمهات والهيئات التدريسية في المدارس، وسائقي الحافلات المدرسية، كما تركز الحملة على رفع مستوى الوعي بمخاطر السرعة الزائدة أثناء القيادة، وضبط أمن الطرق والحفاظ على أرواح الناس.

وأكد الحرص على سلامة مستخدمي الطريق باعتبارها من أولوياتها الاستراتيجية المهمة لتكون أكثر أمناً وسلامة ضمن نطاق مواصلة جهود تحقيق نتائج إيجابية في مستويات السلامة المرورية.

وحثّ الخييلي السائقين على الالتزام بالقيادة الآمنة ضمن نطاق السرعات المحددة للحفاظ على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق مؤكداً تكثيف التوعية المرورية في الجامعات والمدارس وتشجيع الشباب على الالتزام بقانون السير والمرور والسرعات المقررة والتواصل معهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للارتقاء بسلوكهم مرورياً.

وحذّر من النتائج الخطرة المترتبة على القيادة بسرعات عالية موضحاً أن القيادة بسرعات عالية تؤدي إلى عدم تعامل السائق مع الأحوال الطارئة على الطريق مقارنة بالقيادة الآمنة بالسرعات المحددة وتقلل السرعة العالية من دقة تقدير المسافة نتيجة لانخفاض مجالات البصر، وعدم رؤية الأجسام القريبة أمام السيارة.