محمد بن راشد يستقبل الآغا خان الرابع زعيم الطائفة الإسماعيلية حول العالم

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي سمو الآغا خان الرابع زعيم الطائفة الإسماعيلية حول العالم الذي تبادل مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الحديث حول عدد من المسائل والقضايا الخيرية والإنسانية وسبل مد جسور للتعاون والتنسيق بين مؤسسة الآغا خان للتنمية والمؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة من أجل تفعيل الأعمال الانسانية والتنموية التي تقوم بها في البلدان الفقيرة ومساعدة الشعوب المحتاجة.

وأشاد الآغا خان الرابع بمستوى وحجم المساعدات الإنسانية والخيرية التي تقدمها دولة الإمارات للمناطق الفقيرة والشعوب المعوزة في العديد من أقطار العالم خاصة في أفريقيا وآسيا.

كما توجه الآغا خان إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بعظيم الشكر والامتنان على ما تحاط به الطائفة الاسماعيلية وسائر أطياف ومكونات المجتمع في دولة الإمارات من رعاية وتسامح ومساواة دون تفريق بين عرق وعرق أو دين ودين أو لون ولون ما جعل من دولة الإمارات نموذجا مشرفا للتعايش والتناغم والاستقرار الاجتماعي والمعيشي والاقتصادي.