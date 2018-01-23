محمد بن راشد يستقبل رئيس اقليم زنجبار

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في قصر سموه في زعبيل ظهر اليوم الدكتور علي محمد شين رئيس إقليم زنجبار في جمهورية تنزانيا والوفد المرافق.

ورحب سموه بالضيف وتجاذب معه بحضور ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي أطراف الحديث حول عدد من المسائل والقضايا ذات الأهمية المشتركة خاصة قضايا التبادل التجاري والتعاون الإقتصادي وبناء شراكات واستثمارات ثنائية خاصة في قطاعات السياحة والثقافة والبنية التحتية.

وأعرب الدكتور علي محمد عن ارتياحه وتقديره للدور الحيوي الذي تلعبه شركتا طيران الإمارات وفلاي دبي في تنشيط وتشجيع السياحة في بلاده من خلال الرحلات الجوية الاسبوعية المنتظمة التي تسيرها بين دبي وزنجبار ما ساعد على إنعاش قطاع السياحة في بلاده.. وأمل خلال شرح مقومات هذا القطاع الحيوي بالنسبة لبلاده إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم استقطاب رؤؤس الأموال العامة والخاصة في دولة الإمارات للإستثمار في مجال السياحة والثقافة والبنية التحتية في زنجبار، مؤكدا على توفير جميع الوسائل المتاحة والتسهيلات اللوجستية للمستثمرين الإماراتيين من أجل تحقيق المردود الإيجابي للإستثمار المشترك بين الطرفين.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات و سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة و معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.