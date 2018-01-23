سيف بن زايد يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشهيد عبدالله الدهماني

المصدر:
  • رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح
التاريخ:

تصوير - إبراهيم صادق

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 أدى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، عقب صلاة الظهر، صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن العريف أول عبدالله محمد أحمد الدهماني.

وكانت القوات المسلحة قد أعلنت عن إستشهاد احد جنودها البواسل الذي قدم روحه فداء للواجب الوطني المشاركين في عملية إعادة الأمل في اليمن، مع قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.

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  • الصورة: استشهاد عبدالله الدهماني أحد جنودنا البواسل في اليمن

    استشهاد عبدالله الدهماني أحد جنودنا البواسل في اليمن

    أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استشهاد العريف أول عبدالله محمد أحمد الدهماني أحد أبطالها البواسل بقواتها المشاركة في عملية «إعادة الأمل» ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن.

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