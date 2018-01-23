سيف بن زايد يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشهيد عبدالله الدهماني

أدى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، عقب صلاة الظهر، صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن العريف أول عبدالله محمد أحمد الدهماني.

وكانت القوات المسلحة قد أعلنت عن إستشهاد احد جنودها البواسل الذي قدم روحه فداء للواجب الوطني المشاركين في عملية إعادة الأمل في اليمن، مع قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.