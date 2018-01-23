محمد بن زايد يستعرض مع وزير الداخلية الإيطالي التعاون الأمني

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس في قصر البحر، ماركو مينيتي وزير الداخلية الإيطالي، الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب سموه بوزير الداخلية الإيطالي والوفد المرافق له وتم بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

واستعرض سموه ووزير الداخلية الإيطالي مجالات التعاون الأمني وتبادل الخبرات بين البلدين وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر مجلس سموه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي.