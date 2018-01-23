محيي الدين لـ« البيان »: شكراً محمد بن زايد

عبر العامل بانينكونهي محيي الدين في حديثه لـ«البيان»، عن شكره العميق وامتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأن لحظة مصافحته سموه لن تغيب عن مخيلته وذاكرته ما حيي. وقال: «لن أنسى أبداً طوال حياتي لحظة مصافحتي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وعندما سألني عن أحوال عائلتي». وجاء محيي الدين من مدينة كانور في ولاية كيرلا الهندية ليعمل في الإمارات عام 1977، وسرعان ما التحق بديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد.

وقال محيي الدين إنه كان يعمل في القسم الإعلامي بديوان صاحب السمو، وأعرب عن امتنانه لكل العاملين هناك، وأضاف أنهم طالما ساعدوه، وهم من أطيب الناس.

ولدى محيي الدين 4 بنات وابن واحد، وخلال عمله في أبوظبي بنى بيتاً له في كيرلا، واستطاع تعليم جميع أبنائه، وزوج ثلاثاً من بناته. ويعمل ابنه حالياً في المملكة العربية السعودية، وقال محيي الدين إنه لن ينسى أبداً الحب والاحترام الذي تلقاه خلال عمله في الإمارات.

وأضاف أن الـ 40 عاماً التي قضاها في الإمارات عزيزة على نفسه وستظل في ذاكرته إلى الأبد.