محمد بن زايد ورئيس زنجبار يبحثان علاقات التعاون والصداقة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور علي محمد شين رئيس زنجبار، علاقات التعاون والصداقة بين الجانبين وسبل دعمها وتطويرها، بما يحقق المصالح المشتركة في مختلف المجالات، وبشكل خاص الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية. جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس بمجلس سموه بقصر البحر رئيس زنجبار الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب سموه بزيارة رئيس زنجبار للدولة، متمنياً للعلاقات الثنائية مزيداً من النمو والتطور في مختلف المجالات. وتم خلال اللقاء تناول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر مجلس سموه، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الإحتياجات الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.