محمد بن زايد:الإمارات تستند إلى قيم نابعة من تعاليم الدين الحنيف في التعايش المشترك

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمجلسه في قصر البحر أمس غبطة يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، الذي يزور البلاد حالياً لافتتاح كاتدرائية النبي إلياس في منطقة المصفح بأبوظبي. وأكد سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تستند إلى قيم نابعة من تعاليم الدين الحنيف وركائز تراثها وموروث آبائها وأجدادها في التعايش المشترك والاحترام المتبادل والتسامح والتعاون بين الجميع.

ورحب سموه بزيارة غبطة يوحنا العاشر للدولة متمنياً له زيارة ناجحة وموفقة، حيث تبادل معه الأحاديث الودية حول تسامح الأديان والعيش المشترك بين سائر الشعوب والأمم.

ومن جانبه أعرب غبطة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس عن شكره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على جهودهم في نشر السلام والأمان ودعمهما التقارب والتواصل بين كافة الشعوب، ما جعل دولة الإمارات مثالاً طيباً للتسامح والعيش المشترك وأرضاً للأمن والأمان والفكر النير.

حضر مجلس سموه، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي.