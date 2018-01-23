حمدان بن محمد:الإمارات كلها تشاطر عائلة الصريدي الحزن بمصابها

تقدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بأحر التعازي وصادق المواساة لأهل وذوي أطفال عائلة الصريدي الذين توفوا أمس في حادث اختناق في الفجيرة.

وقال سموه في تغريدات عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «في كل مصاب يطال أي فرد من أبناء وطننا العزيز يتكشف معدن شعبنا الأصيل، اليوم الإمارات كلها تشاطر عائلة الصريدي الحزن بمصابها بوفاة 7 من أطفالنا في حادث الحريق المأساوي في الفجيرة».

وأضاف سموه: «أتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأهل وذوي الأطفال ونبتهل للمولى عز وجل أن يتغمدهم جميعاً بواسع رحمته ومغفرته ويجعل مثواهم الجنة وأن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان».