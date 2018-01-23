النعيمي: خليفة يسخّر الإمكانات لراحة المواطن

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أن القيادة الرشيدة للدولة تولي البنية التحتية في دولة الامارات اهتماماً كبيراً.

وأن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يسخّر الإمكانات المادية والمعنوية كافة من أجل راحة المواطن ورفع مستوى الخدمات المقدمة له. جاء ذلك خلال إطلاع سموه على خطط وبرامج ومشاريع وزارة التغير المناخي والبيئة التي تقوم بتنفيذها حالياً على مستوى الدولة عامة وعجمان خاصة.

جاء ذلك لدى استقبال سموه في مكتبه بالديوان أمس بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة وفريق العمل المرافق له.

واستمع سموه والحضور من الزيودي إلى شرح عن سياسة واستراتيجية الوزارة والمشاريع التي ستنفذها خلال المرحلة المقبلة لتطوير البنية التحتية، خاصة مشروع الإدارة المتكاملة للنفايات في إمارات الدولة ومحطة إنتاج الوقود البديل لإمارتي عجمان وأم القيوين.

وشاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً لمشروع محطة إنتاج الوقود الحيوي في إمارتي عجمان وأم القيوين والذي يهدف إلى إنتاج الوقود الحيوي البديل «RDF» من النفايات البلدية الصلبة من خلال تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة مرفق متكامل لإدارة النفايات كجزء من المشروع المتكامل لإدارة النفايات في إمارات الدولة.

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بالجهود التي تبذلها وزارة التغير المناخي والبيئة في تنفيذ المشاريع الحيوية التي من شأنها أن تسهم في رفع المستوى البيئي والمحافظة على نظافة المدن في الدولة ونشر ثقافة التوعية البيئة، داعياً سموه إلى ضرورة التعاون المشترك بين جميع الجهات، خاصة الوزارة ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان من أجل تسهيل وتذليل كافة الصعاب لتنفيذ المشاريع الحيوية في الامارة.

وقدم معالي الوزير وفريق العمل المرافق له نبذة تفصيلية عن أهمية هذا المشروع وأهدافه والعروض المقدمة لتنفيذه وإدارته وتقييم العروض النهائية من الناحية الفنية والمالية وإعداد قائمة بالشركات المتأهلة بالاضافة إلى مخرجات المحطة.

وتطرق العرض إلى الإطار المالي للمشروع والذي تساهم فيه لجنة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة بتمويل 50 % من كلفة المشروع حيث تبلغ التكلفة المالية الكلية له 132 مليون درهم تقريباً.

وقال معاليه إن مشروع الإدارة المتكاملة للنفايات في إمارات الدولة يضم المرحلة الأولى وهي تصميم وبناء محطة إنتاج الوقود البديل في إمارة أم القيوين.