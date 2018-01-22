مركز "خدمات 1" يشهد عقد قران ذكياً باستخدام الروبوت

وسط أجواء من الفرح والسعادة، شهد مركز "خدمات 1" الحكومي النموذجي في أبراج الإمارات بدبي، عقد قران شاب وفتاة من مواطني دولة الإمارات من خلال تقنية الروبوت، بحضور ذوي العروسين، وعدد من ممثلي المركز.

وأتم الشاب عبد الله احمد تهلك معاملات عقد القران على كريمة علي أحمد أهلي، مستفيداً من حزمة الخدمات المشتركة الشاملة "مبروك ما دبرت" التي يوفرها "خدمات 1"، من خلال الروبوت الذي ربط العروسين وذويهما في بث مباشر مع القاضي في محاكم دبي.

وعبر العريس عبد الله أحمد تهلك، عن سعادته بهذه التجربة الفريدة المتمثلة بخدمة "مبروك ما دبرت"، وأثنى على سرعة إنجاز المعاملة واقتصارها على زيارة واحدة فقط، وقال "أنا سعيد بتجربة هذه الخدمة التي تقدمها حكومة دولة الإمارات بأفضل صورة على مستوى العام، ولا بد من الشعور بالفخر عند رؤية مثل هذه التسهيلات المقدمة لإسعاد المتعاملين".

وأضاف: "رغم حداثة فكرة عقد القران الذكي الذي يعتبر غير تقليدي، إلا أنني سعيد بتجربة هذه الخدمة وأشجع جميع الشباب على الاستفادة منها وبقية الخدمات الذكية التي تقدمها حكومة دولة الإمارات، هذه الخدمات المستقبلية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تسهل حياتنا وتنقل تعاملنا مع الحكومة لمستوى متطور جداً".

من جانبه، أكد محمد بن طليعة مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن مركز "خدمات 1" يعكس رؤية حكومة دولة الإمارات لطبيعة الخدمات في المستقبل، ويمثل نموذجاً متقدماً في توفير خدمات مشتركة وفعالة وسريعة ينتهج المركز في تقديمها مبدأ الزيارة الواحدة سواء على صعيد تقديم المعاملة أو دفع الرسوم.

وقال بن طليعة إن مركز "خدمات 1" هو أول مركز حكومي يطبق مخرجات عمل فرق المسرعات الحكومية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بهدف جمع نخبة موظفي الجهات الحكومي في فرق عمل مهمتها تطوير حزم خدمات مشتركة، وإعادة هندسة العديد من الخدمات لاختصار الوقت ورفع الكفاءة وإطلاق الخدمات بحلة جديدة، بما يسهل رحلة المتعامل، ويعزز مستويات السعادة لديه.

خدمات 1" .. نموذج مستقبلي للخدمات الحكومية

الجدير بالذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أطلق في سبتمبر الماضي، مركز "خدمات 1" الذي يضم 14 جهة حكومية وتقنية واتسون للذكاء الصناعي وروبوتات ذكية لتقديم خدمات غير مسبوقة للمتعاملين.

ويقدم مركز "خدمات 1" نموذجاً لمستقبل الخدمات الحكومية في دولة الامارات، ويهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية الحيوية من خلال اختصار عدد الزيارات إلى زيارة واحدة والدفع الموحد، ويشكل المركز ترجمة عملية لتوجهات دولة الإمارات في بناء حكومة المستقبل، وتمكين المتعاملين من الحصول على الخدمات من خلال منصة موحدة تقدم خدمات شاملة ومتكاملة وذكية توفر الوقت والجهد وتسهل رحلة المتعامل.

ويقوم مبدأ عمل مركز "خدمات 1" على محورين رئيسيين هما؛ الزيارة الواحدة حيث يمكن المركز المتعاملين من تجربة رحلة متعامل استثنائية من خلال تقديمه خدمات متكاملة وفعالة بزيارة واحدة فقط، وباقات الخدمات التي تشترك 14 جهة حكومية اتحادية ومحلية في تقديمها.