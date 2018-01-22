محمد بن راشد: مصابنا في أطفالنا وأكبادنا مصاب الوطن كله

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" تعازيه لشعب الإمارات في وفاة أبناء سعيد الصريدي، مؤكداً سموه أن حياة المواطن حياة للوطن .

ووجه سموه الدفاع المدني في الدولة بالتأكد بشكل عاجل من وجود أنظمة للحماية من الحرائق متصلة معه مباشرة في بيوت المواطنين كافة على أن تتحمل الحكومة تكلفتها لمن لا يستطيع.

وقال سموه في حسابه على تويتر" فجعنا الْيَوْمَ بوفاة سبعة من أطفالنا في حادث حريق منزلي .. تعازينا الحارة لشعب الإمارات في وفاة شوق وخليفة وأحمد وعلي وشيخة وسارة وسمية أبناء سعيد الصريدي . إنَّا لله وانا اليه راجعون . مصابنا في أطفالنا وأكبادنا مصاب الوطن كله . في الفردوس مثواكم ان شاء الله".

وأضاف سموه" وجهنا الْيَوْمَ الدفاع المدني بالدولة التأكد بشكل عاجل من وجود أنظمة للحماية من الحرائق متصلة مع الدفاع المدني مباشرة في كافة بيوت المواطنين . على أن تتحمل الحكومة تكلفتها لمن لا يستطيع . المواطن أغلى ما نملك. وحياته حياة للوطن . وأمنه وسلامته اولوية لنا ولكافة من يعمل في حكومتنا".