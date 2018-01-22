محمد بن راشد يرعى حفل تخريج الدورة الـ 42 من المرشحين الضباط بكلية زايد الثاني العسكرية في العين

رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" حفل تخريج الدورة الثانية والاربعين من المرشحين الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية في مدينة العين صباح اليوم.

بدأ الاحتفال لحظة وصول صاحب السمو راعي الاحتفال الى ميدان الكلية بالسلام الوطني ثم قام سموه بالتفتيش على طابور الخريجين بعدها تلا المرشح الخريج مهند سليمان الشحي آيات من الذكر الحكيم.

ومر الخريجون من امام المنصة الرئيسية على هيئة استعراض عسكري نال اعجاب وتصفيق الحضور الذي غصت به مدرجات الاحتفال ..واقسم الخريجون بعدها قسم الولاء لله والوطن والقائد ..إذ اقسموا على ان يكونوا مخلصين لدولة الامارات العربية المتحدة ورئيسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ومطيعين لأوامر رؤسائهم منفذين لها في البر والبحر والجو داخل البلاد وخارجها وفي كل الاوقات حامين علم واستقلال وسيادة دولتنا معادين من يعاديها ومسالمين من يسالمها.

وألقى قائد الكلية العميد الركن سيف على اليماحي كلمة في المناسبة حيا فيها صاحب السمو راعي الحفل ورحب بالحضور مؤكدا ان الخريجين البالغ عددهم نحو 220 خريجا وخريجة من أبناء وبنات الوطن ومن بينهم اخوة لهم من عدد من الدول العربية الشقيقة امضوا مدة الدراسة والتدريب بنجاح باهر واصبحوا مؤهلين علميا وعمليا وبدنيا لشرف الخدمة في صفوف قواتنا المسلحة الباسلة التي تحتفل بتخريج هذه الكوكبة الجديدة من شباب الوطن في كلية زايد الثاني العسكرية التي ارسى دعائمها المؤسس المغفور له الشيخ زايد "طيب الله ثراه" كي تكون صرحا علميا ومصنعا للرجال الاشداء على اعدائهم الرحماء فيما بينهم ومن اجل ان تواكب الكلية التطور الحضاري لدولتنا العزيزة وان تكون رمزا للسلام والاستقرار والامن لبلادنا وللعالم اجمع.

ورفع قائد الكلية أسمى آيات الولاء والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على ما يوليه من توجيهات سديدة ودعم لا محدود للكلية بمساندة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ومتابعة دؤوبة لمسيرة الكلية من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ودعا الخريجين في ختام كلمته ان يكونوا مخلصين للوطن والقائد والشعب يذودون عن حماه ويدافعون عن مكتسباته الوطنية والحضارية والانسانية مجددين العهد والولاء لخدمة دولتنا الحبيبة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" متمنيا لهم النجاح والتوفيق في مسيرتهم العملية ضمن صفوف قواتنا المسلحة الباسلة التى تفخر بابنائها ومنتسبيها من ابناء وبنات الوطن وتعزز فيهم روح الانتماء والولاء لترابه وقيادته رافعين شعار الوفاء والاخلاص - الله - الوطن- القائد.

وقد كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المتفوقين الستة في الدورة وبارك لهم نجاحهم وتميزهم متمنيا لهم تحقيق المزيد من الانجازات الميدانية لما فيه خدمة وطنهم وشعبهم.

وشهد سموه والحضور مراسم تسليم وتسلم العلم من الدورة الحالية الى الدورة التي تليها مشفوعا بقسم العلم بأن يحافظوا عليه مرفوعا عاليا.

وفي ختام الاحتفال ــ الذي حضره سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة والقيادات العسكرية والشرطية والامنية في الدولة وعدد من القيادات العسكرية العربية ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمحلقين العسكريين في سفارات الدول الشقيقة والصديقة لدى الدولة واولياء امور الخريجين ــ استاذن قائد الطابور صاحب السمو راعي الحفل للانصراف حيث أذن سموه وغادر الطابور ميدان الاحتفال على هيئة استعراض عسكري وسط تصفيق الحضور ثم التقطت لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الصور التذكارية مع الخريجين الذين هنأهم سموه بالتخرج من صرح زايد العسكري متمنيا لهم سموه مستقبلا واعدا ضمن صفوف قواتهم المسلحة الباسلة التي سينضمون إليها متسلحين بالعلوم والمهارات العسكرية التي تلقوها طوال دراستهم الاكاديمية والتدريبية في كلية زايد الثاني العسكرية.

ودعا سموه الخريجين والخريجات إلى أن يتشبثوا بالقيم العربية والاسلامية النبيلة وان يتحلوا بالشجاعة والثقة بالنفس والاعتزاز بانتمائهم لعرين ووطن زايد ولعروبتهم ودينهم الإسلامي الحنيف.

وودع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بمثل ما استقبل به من حفاوة وتقدير من قبل قائد وضباط وخريجى كلية زايد الثاني العسكرية.