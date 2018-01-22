77 ألف مراجع لـ«خليفة التخصصي» في رأس الخيمة العام الماضي

استقبل مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة، إحدى مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، 77 ألف مراجع خلال العام الماضي 2017، يعانون من الأورام المختلفة وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الأعصاب والأمراض ذات العلاقة، إضافة إلى مراجعي قسم الطوارئ بنسبة نمو 50%، مقارنة بـ 51 ألف مراجع عن العام 2016.

كما تمكن المستشفى من إنهاء معاناة نحو 1000 حالة قادمة من خارج الدولة منذ افتتاح المستشفى في فبراير 2015 وحتى نهاية 2017، وتبلغ نسبة المواطنين منهم نحو 90 في المئة، ليسهم في تخفيف أعباء السفر عنهم وعن أسرهم في الحصول على خدمات علاجية متميزة بمعايير عالمية في مستشفى تخصصي محلي.

وأوضح الدكتور ميونغ هون سونغ الرئيس التنفيذي للمستشفى، أن المستشفى يواصل تحقيق الإنجازات الكبيرة خلال فترة قصيرة من تشغيله، حيث أجرى في العام الثالث من افتتاحه الرسمي نحو 1500 عملية كبرى ومتوسطة، بزيادة 50 في المئة عن عام 2016، شملت استئصال الأورام وعمليات قلب مفتوح وجراحات دقيقة للأعصاب، فضلاً عن أكثر من 6000 إجراء طبي شمل عمليات تنظير وقسطرة تشخيصية وعلاجية.

وأشار إلى أن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل 35 ألف مراجع بزيادة قدرها 66 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2016، ونحو 42 ألفاً في العيادات الخارجية، كما تم استقبال 2700 حالة تم تحويلها من مستشفيات من داخل وخارج الدولة.

وأكد سونغ أن مستشفى خليفة التخصصي في إمارة رأس الخيمة وبإشراف مستمر من أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة متابعة مبادرات رئيس الدولة، تمكن من إجراء 500 عملية لاستئصال الأورام السرطانية المعقدة من خلال التدخل الجراحي وعمليات التنظير الدقيقة والتي برع الطاقم الطبي في إجرائها.

بدوره أوضح الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس الاتصال الحكومي والعلاقات الدولية في المستشفى أن المستشفى أصبح يقدم خدمات علاجية فائقة، تضاهي ما تقدمه أهم وأحدث المراكز العلاجية العالمية، ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهاته المستمرة بضرورة تقديم خدمات صحية محلية ذات جودة عالية، وتتماشى مع المعايير العالمية.