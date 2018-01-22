«إقامة دبي» تستحدث حزمة من الخدمات الذكية لأصحاب الهمم

قال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: إن إقامة دبي استحدثت عدداً من الخدمات الإلكترونية الذكية الموائمة للاستخدام من قبل أصحاب الهمم، والتي تسهم في تعزيز عملية التواصل مع المتعاملين ومساعدتهم على إنجاز معاملاتهم، كما تم تميكن الموظفين من أصحاب الهمم من إنجاز إجراءاتهم بشكل سريع وسلس، يأتي ذلك تماشياً مع تحقيق توجهات الحكومة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول السهل إلى مختلف المعلومات بالطرق التي تناسب قدراتهم بصيغ ميسرة لذوي الإعاقات البصرية والسمعية واستخدام التقنيات الحديثة من أجل ذلك.

إدماج

وأضاف المري: «نحرص في إقامة دبي على دمج أصحاب الهمم وتوفير أفضل الخدمات لهم باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع وذلك انسجاماً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إيجاد مجتمع دامج، يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم.

وأضاف المري أن استحداث إقامة دبي للخدمات الذكية الممكنة للاستخدام من قبل أصحاب الهمم يأتي كذلك في إطار تعزيز دورها في تنفيذ مبادرة «مجتمعي... مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى تحويل إمارة دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول العام 2020 من خلال المشاريع والمبادرات الرامية إلى تعظيم مشاركة هذه الفئة المهمة في المجتمع وإدماجها فيه وتذليل كل العراقيل التي قد تعترض طريق انخراط ذوي الإعاقة بصورة إيجابية في محيطهم الاجتماعي كأفراد قادرين في المجتمع.

خدمات إلكترونية

وأشار اللواء محمد المري إلى أن الإدارة استحدثت خدمة القناة الإلكترونية الداخلية الموحدة الممكنة لفئة أصحاب الهمم والتي تضم كل خدمات إقامة دبي إلكترونياً عبر بوابة واحدة وهي الموقع الإلكتروني www.Amer.ae، بالإضافة إلى تطبيق إقامة دبي GDRFADUBAI المتوفر عبر متجري أندرويد وأبل ستور «الممكن لأصحاب الهمم» كأول تطبيق يتواكب مع متطلبات التميز الحكومي لأصحاب الهمم، حيث يتيح هذا التطبيق إمكانية التنقل بشكل كامل بما يناسب أوامر التنقل في قارئ الشاشة لأصحاب الإعاقة البصرية، كما تم تهيئة تطبيق محفظة الإمارات لإمكانية استخدامه من قبل المتعاملين والمسافرين من أصحاب الهمم، وهو التطبيق الذي يعتبر محفظة ذكية تضم جميع بيانات المسافر، سواء جواز السفر أو بطاقة الهوية وبطاقة العبور الإلكترونية، وتتيح العبور من البوابات الذكية بمجرد تمرير الهاتف على البوابة، من دون الحاجة إلى إخراج أي من وثائقه.

رصد

كما استحدثت الإدارة في تطبيقاتها الذكية «خدمة الإشعارات» والتي من شأنها رصد تعريف أصحاب الهمم بالبرامج والتطبيقات التي تقدمها الإدارة عن طريق اللمس بالإضافة إلى استحداثها خاصية «خدمة القراي» لأصحاب الهمم من الإعاقة النطقية والبصرية والمزودة بأدوات تمكنهم من استخدام الأجهزة الذكية وذلك من خلال الضغط على الكلمة، حيث يقوم قارئ الشاشة بقراءتها بالصوت، ليتمكنوا من استخدامها بكل سهولة ويسر.

وقال اللواء المري: «إن الإدارة ماضية في توفير كل ما هو جديد ومواكب للتطورات الحاصلة في مجال الخدمات في ظل وجود مخرجات تمتاز بالكفاءة والابتكار والإبداع، والتي من شأنها تلبية احتياجات الموظفين والمتعاملين من أصحاب الهمم التي تحفظ حقوقهم ومكانتهم في مجتمع خال من الحواجز وتحقق السعادة لهم».