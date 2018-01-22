محمد بن زايد وشيخ الأزهر يؤكدان ضرورة التضامن المشترك لحماية هوية القدس

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود، في مجلس البطين، عصر أمس، أفراح آل نهيان ضمن العرس الجماعي لـ52 عريساً من أبناء الوطن، في حفل الاستقبال الذي أقامه معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان والشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، بمناسبة زفاف نجليهما الشيخ مبارك والشيخ محمد.

من جهة ثانية، تلقى سموه اتصالاً هاتفياً، أمس، من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف. وتعرف سموه من الدكتور أحمد الطيب إلى نتائج «مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس» الذي نظمه الأزهر الشريف، بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس وتأكيد أهمية التضامن المشترك لحفظ هويتها.

وثمن سموه مبادرات شيخ الأزهر لنصرة مدينة القدس، وتأكيد عروبتها، وبناء موقف عربي وإسلامي تجاه حماية مقدساتها، إضافة إلى مواقفه الداعمة لقضايا الإسلام والمسلمين.

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