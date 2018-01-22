محمد بن راشد يبحث القضايا الإنسانية مع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دبي، مساء أمس، ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ومقره الدائم في العاصمة الإيطالية «روما»، الذي يرأس الاجتماع السنوي لمجلس إدارة البرنامج المنعقد حالياً في دبي، بعد اختيارها الوجهة الأفضل لعقد هذا الاجتماع خارج مقر البرنامج لأول مرة.

وتمنى سموه لاجتماع المسؤول الأممي وفريق عمله النجاح، مشيداً بدور برنامج الأغذية العالمي في المساعدات الإنسانية والغذائية التي يوفرها البرنامج لأكثر من تسعين مليون شخص في سبعين دولة في العالم.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وبيزلي الحديث عن عدد من القضايا الإنسانية، والصعوبات التي يواجهها برنامج الأغذية العالمي في توفير الأغذية اللازمة للمحتاجين، وصعوبة الوصول إليهم في بعض الحالات والأوقات، بسبب الأعمال القتالية وأسباب لوجستية أخرى.

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