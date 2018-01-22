محمد بن راشد يشيد بدور برنامج الأغذية العالمي في المساعدات الإنسانية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دبي مساء أمس ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومقره الدائم في العاصمة الإيطالية «روما» الذي يرأس الاجتماع السنوي لمجلس إدارة البرنامج المنعقد حالياً في دبي بعد اختيارها الوجهة الأفضل لعقد هذا الاجتماع خارج مقر البرنامج لأول مرة.

وقد رحب سموه بالمسؤول الأممي وفريق عمله وتمنى لاجتماعهم النجاح، مشيداً سموه بدور برنامج الأغذية العالمي في المساعدات الإنسانية والغذائية التي يوفرها البرنامج لأكثر من تسعين مليون شخص في سبعين دولة حول العالم.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وبيزلي الحديث حول عدد من القضايا الإنسانية والصعوبات التي يواجهها برنامج الأغذية العالمي في توفير الأغذية اللازمة للمحتاجين وصعوبة الوصول إليهم في بعض الحالات والأوقات بسبب الأعمال القتالية وأسباب لوجستية أخرى.

موقع استراتيجي

من جانبه، أشاد المدير التنفيذي للبرنامج بالدور الإنساني والموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات التي تعمل من خلال مؤسساتها الخيرية والإنسانية وعلى الأخص المدينة الإنسانية في جبل علي على دعم جهود البرنامج وبقية الهيئات الإنسانية الدولية من أجل المساعدة وتقديم كل أشكال الدعم وتأمين الإمدادات الغذائية والعلاجية إلى مستحقيها حول العالم.

مثال يحتذى

واعتبر المسؤول الدولي سجل الإمارات المشرف في الميدان الإنساني مثالا يحتذى لدول العالم وهي من الدول الأولى عالميا في مجال المساعدات الخيرية والإنسانية في الدول التي تشهد النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والمجاعة.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.