حالة الطقس اليوم الاثنين

قال المركز الوطني للأرصاد إن الطقس المتوقع اليوم الإثنين غائم جزئي ومغبر بوجه عام، وتزداد كميات السحب على بعض المناطق خاصة الشمالية والساحلية، تستمر الرياح الشمالية الغربية بالتأثير على الدولة وتخف سرعتها تدريجيا على اليابسة بدءاً من صباح الغد كما تقل كميات الغبار المحمل والأتربة المثارة، ثم تخف الرياح تدريجيا على البحر من بعد الظهر ومساء الغد، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/ س على البحر نهاراً ، الذي يكون شديد الاضطراب إلى مضطرب في الخليج العربي يصبح متوسطاً تدريجياً في المساء والليل بينما يكون متوسط الموج في بحر عمان.

يسود من الثلاثاء إلى الجمعة طقس غائم جزئي إلى صحو، رطب ليلاً وفي الصباح مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على مناطق متفرقة، تميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف تدريجيا وتتحول الرياح لتصبح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ س، مما يجعل البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان؟