محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من شيخ الأزهر

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا اليوم من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وتعرف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من الدكتور أحمد الطيب على نتائج "مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس" الذي نظمه الأزهر الشريف بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس وتأكيد هويتها، وأهمية التنسيق بين الجهات في العالمين العربي والإسلامي من أجل تحقيق التضامن ومواجهة التحديات التي تحيط بالمقدسات الاسلامية ودرء المخاطر عنها.

وثمن سموه مبادرات شيخ الأزهر لنصرة مدينة القدس والتأكيد على عروبتها وبناء موقف عربي واسلامي تجاه حماية مقدساتها، اضافة الى مواقفه الداعمة لقضايا الاسلام والمسلمين وجهوده في اعلاء قيم التسامح والتعايش ونبذ خطاب الكراهية الذي يحض على العنف والارهاب ويشوه صورة الاسلام وتعاليمه السمحة.

وعبر فضيلة شيخ الأزهر الشريف عن شكره وتقديره لمواقف دولة الامارات العربية المتحدة ودعمها للقضايا التي تخدم المسلمين وتحقق مصالحهم وتدافع عن مقدساتهم.