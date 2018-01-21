بالفيديو.. تركيب أنظمة الطاقة الشمسية لـ 450 فيلا في حتا

أنجزت شركة «اتحاد إسكو» شركة خدمات الطاقة المملوكة لهيئة كهرباء ومياه دبي تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، في 450 فيلا للمواطنين في منطقة حتا، من بين 640 فيلا تعتزم الشركة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية لها مجانا، وسوف يبقى المقاول لمدة 6 أشهر لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية للفلل المتبقية من العدد الإجمالي للمشروع.

وقال علي الجاسم الرئيس التنفيذي للشركة إنه تم ربط أنظمة الطاقة الشمسية لأكثر من 200 فيلا مع شبكة هيئة كهرباء ومياه دبي وسوف يتم ربط الفلل المتبقية خلال الشهر الجاري، لافتاً إلى أن إقبال المواطنين كان كبيراً لتركيب الطاقة الشمسية على أسطح مساكنهم، حيث شهد اليوم الأول حصول الشركة على أكثر من 150 موافقة من أصحاب الفلل السكنية.

تكلفة

وأضاف الجاسم: تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 13 مليون درهم، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 3 ميغا وات سنوياً، فيما تبلغ تكلفة تركيب الأنظمة الكهروضوئية في كل فيلا ما بين 10 -15 ألف درهم، وتم تركيب حوالي 15 لوحاً شمسياً لكل فيلا، وستقوم شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «اتحاد إسكو» بصيانة وتنظيف ألواح الطاقة الشمسية على سطوح المباني السكنية للمواطنين في منطقة حتا مجاناً لمدة عام كامل من خلال فريق متخصص بهذا الشأن، وسيتم عقد ورش تدريبية للمواطنين لتعريفهم بعمليات الصيانة والتنظيف، وتم عقد ورش تدريبية وعروض توضيحية حول استخدام هذه التقنية وفوائدها المالية والاجتماعية والبيئية.

وأوضح أن أنظمة الطاقة الشمسية التي تم تركيبها على فلل المواطنين في منطقة حتا سوف تنتج 15 % من إجمالي الطاقة المستهلكة في مساكن المواطنين من الطاقة الشمسية، وتم ربط ألواح الطاقة الشمسية بالشبكة الرئيسة لهيئة كهرباء ومياه دبي عبر مبادرة «شمس دبي»، مما يسهم في الحد من تكاليف الطاقة للسكان الذين يعيشون في هذه الفلل من خلال قيام الهيئة بربطها مع شبكة الكهرباء، ويتم استخدام الطاقة المنتجة داخلياً مع تحويل الفائض إلى شبكة الهيئة، مع إجراء مقاصة بين وحدات الطاقة الكهربائية المصدرة ووحدات الطاقة الكهربائية المستوردة خلال نفس مدة الفاتورة الصادرة لحساب الاستهلاك، وتتم تسوية هذا الحساب بناءً على هذه المقاصة.

طاقة نظيفة

وقال علي الجاسم: يعمل المشروع على توفير أفضل الحلول في مجال توفير الطاقة للمواطنين، حيث يتميز بتوفير طاقة نظيفة وخضراء تدعم الأجيال الحالية والمقبلة مما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية في الإمارات، ويأتي المشروع متوافقاً مع الخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة حتا بقيمة 1.3 مليار درهم والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويستهدف المشروع تشجيع سكان حتا للاستفادة من وسائل الطاقة النظيفة بما ينسجم مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050. وتتولى شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «اتحاد إسكو» تصميم وتركيب ألواح الطاقة الشمسية على سطوح المباني السكنية للمواطنين في منطقة حتا.

شكر

وأثنى عدد من المواطنين المستفيدين من المشروع على الخدمة المقدمة من خلاله، مؤكدين أنه سيقوم بنقلة نوعية في الخدمات المقدمة لهم في مجال الطاقة النظيفة وسوف يسهم في تخفيض نسبة استهلاكهم للكهرباء، بما يتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة في التحول إلى الطاقة النظيفة.

«اتحاد إسكو»

ينفذ المشروع شركة «اتحاد سولار» التابعة لشركة «الاتحاد إسكو»، والتي تم تأسيسها بهدف توزيع الحلول المبتكرة في توليد الطاقة الشمسية ضمن قطاع الطاقة في الدولة، ويسهم مشروع حتا في إيجاد فرص عمل فنية وإدارية وتشغيلية، ويقدم فرصاً متميزة للشركة في المنطقة.