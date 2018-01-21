حمدان بن زايد يزور علي الرصاص المنصوري في أبوظبي

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة علي محمد الرصاص المنصوري بمنزله في أبوظبي.

ورحب المنصوري بسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان معرباً عن شكره وتقديره لهذه الزيارة الكريمة.

روابط

وتبادل الجميع الأحاديث الودية التي تعكس عمق الروابط التي تجمع القيادة الحكيمة بأبناء الوطن وحرصها على التواصل والالتقاء بهم في نهج أصيل ومتواصل منذ تأسيس الدولة.

وأشادوا بالحرص الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لكل ما فيه خير الوطن وتقدمه ورفعته.

رافق سموه خلال الزيارة المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.