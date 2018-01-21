هزاع بن زايد يزور علي بن تميم في منطقة السعديات

زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الدكتور علي بن تميم مدير عام أبوظبي للإعلام، مستشار الثقافة والإعلام بمكتب سمو نائب رئيس المجلس التنفيذي بمنزله في السعديات بأبوظبي.

استقبال

وكان في استقبال سموه الدكتور علي بن تميم، والدكتورة فاطمة حمد المزروعي والعائلة، حيث تبادل سموه معهم الأحاديث الودية التي تجسد الروابط الوثيقة والتواصل الدائم والبناء بين القيادة الحكيمة وأبناء الوطن.

وأعرب الدكتور علي بن تميم عن عميق امتنانه وسعادته بزيارة سموه الكريمة، معتبراً أن قادة الإمارات بما يتمتعون به من خصال المحبة الصادقة الأصيلة هم النموذج الملهم، الذي يدفعنا إلى المزيد من الإخلاص في العمل خدمة للوطن وللقيم السامية، التي يقوم عليها بنيان دولتنا المتين.