استعرض مع وزير الخارجية محاور الحوار الاستراتيجي بين البلدين

محمد بن زايد يبحث تعزيز التعاون مع إيطاليا

المصدر:
  • أبوظبي ــ وام
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محمد بن زايد مستقبلاً أنجلينو ألفانو | تصوير: محمد الحمادي

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس، أنجلينو ألفانو وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي الذي يزور البلاد حالياً لحضور الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين الإمارات وإيطاليا التي تعقد في أبوظبي.

وبحث سموه مع الوزير الإيطالي علاقات التعاون والصداقة بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى استعراض أهم محاور الحوار الاستراتيجي والأفكار التي تدعم رغبة البلدين وحرصهما على تعزيز وتوثيق التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري بينهما. كما بحث الجانبان المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وجهود البلدين في سبل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

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ـــ محمد بن زايد يستعرض مع وزير خارجية إيطاليا محاور الحوار الاستراتيجي بين البلدين

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