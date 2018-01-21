مستشفى الجامعة بالشارقة يُخلّص مواطنة من الصرع غير التشنجي

تمكن أطباء من مستشفى الجامعة بالشارقة من معالجة إماراتية (72) عاماً مصابة بالصرع غير التشنجي، حيث أدخلت إلى المستشفى في حالة غيبوبة دائمة بقسم الأمراض العصبية، ومن خلال الاستعانة بجهاز التخطيط الكهربائي لدماغ المريضة توصل الأطباء في قسم الأمراض العصبية إلى أن الغيبوبة نتجت عن عمليات تفريغ كهربائي مفرطة في القشرة المُخية للمريضة، وهي حالة تُعرف بالصرع غير التشنجي. وقال الدكتور راجشيكهر غاريكاباتي، أخصائي أول الأمراض العصبية بالمستشفى: إن التطورات العلمية بفضل التخطيط الكهربائي للدماغ والتخطيط الكهربائي للعضلات أصبحت أمراً يستغرق إتمامه أقل من ساعة.