إيطاليا تشارك رسمياً في إكسبو 2020 دبي

عقدت دولة الإمارات وإيطاليا، أمس، الحوار الاستراتيجي الثالث بين البلدين، حيث ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الجانب الإماراتي في الحوار الاستراتيجي، فيما ترأس الجانب الإيطالي أنجلينو ألفانو، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، وصقر ناصر الريسي، سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية، ومحمد شرف الهاشمي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية.

وبحث الحوار الاستراتيجي الثالث علاقات التعاون المشترك بين البلدين في المجال التجاري والاستثماري والاقتصادي والقنصلي والتعليمي والثقافي والطاقة، إلى جانب عدد من المجالات الأخرى.

وتناول تطورات الأوضاع في المنطقة، وخاصة ليبيا وسوريا واليمن، إضافة إلى تأكيد أهمية مكافحة الإرهاب والتطرف بصوره وأشكاله كافة.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، مؤكداً أن دولة الإمارات تتطلع إلى تعزيز علاقات التعاون المشترك والصداقة مع إيطاليا في العديد من المجالات بما يعود بالخير على شعبي البلدين.

من جانبه، أعرب أنجلينو ألفانو عن تطلعه إلى مزيد من التطور في العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى أن أوجه التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا تشهد نمواً في شتى المجالات.

وأشاد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي بمسيرة التطوير والنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات، في ظل قيادتها الرشيدة والمكانة الرائدة التي تحظى بها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وشهد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وأنجلينو ألفانو، بعد اللقاء، التوقيع على عقد مشاركة إيطاليا في معرض إكسبو الدولي 2020 في دبي، إذ وقّع من الجانب الإماراتي نجيب العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020، ومن الجانب الإيطالي الدكتور باولو جليسنتي، المفوض العام لجناح إيطاليا في إكسبو 2020.