محمد بن زايد يستقبل وزير الخارجية الايطالي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم معالي أنجلينو ألفانو وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي الذي يزور البلاد حاليا لحضور الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين الإمارات وإيطاليا التي تعقد في أبوظبي.

ورحب سموه بالوزير الايطالي وبحث معه علاقات التعاون والصداقة بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي استعراض أهم محاور الحوار الاستراتيجي والأفكار التي تدعم رغبة البلدين وحرصهما لتعزيز وتوثيق التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري بينهما.

وبحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وجهود البلدين في سبل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

حضر اللقاء صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية و ليبوربو ستيلليلنو سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة.