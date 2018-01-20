التربية تعلن عن إطلاق برنامج الثورة الصناعية X

اعلنت وزارة التربية والتعليم عن اطلاق برنامج الثورة الصناعية x 2018 الأول من نوعه في المنطقة خلال المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2018 الذي سينظم في دبي يوم 15 فبراير المقبل تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبالتزامن مع شهر الابتكار في الدولة.

وذكرت الوزارة ان الرنامج الذي اضافت الى اسمه "X" كرمز للدلالة على استدامته ومواكبته للتطورات المرتبطة بالثورات الصناعية القادمة .. صمم خصيصًا من أجل تمكين مواطني دولة الإمارات من المعرفة والمهارات والخبرات العملية اللازمة لمواكبة التطورات العالمية العلمية والتكنولوجية الحديثة.