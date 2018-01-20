تقنية جديدة لإعادة السمع في دبي

كشفت هيئة الصحة بدبي عن تقنية جديدة لإعادة السمع للمرضى من خلال زراعة سماعات عظمية بمواصفات تتناسب مع ضعف سمك جمجمة الرأس.

وقال الدكتور جمال قسومة استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى دبي - خلال مشاركة الهيئة في المؤتمر الثامن للأنف والأذن والحنجرة بدبي الذي اختتم أعماله بدبي أمس - إن هذه التقنية ستساهم في إتاحة الفرصة للعديد من الحالات المرضية لاستعادة السمع وممارسة حياتهم الطبيعية.

ولفت إلى أن مستشفى دبي أجرى أول عملية بهذه التقنية لمريضة مواطنة تبلغ 17 سنة كانت تعاني من فقدان السمع في الأذن اليمنى منذ الصغر ولديها ضعف في سمك عظام الجمجمة ما شكل صعوبة أمام الأطباء لزراعة السماعات العظمية العادية التي تحتاج إلى سمك في عظام الجمجمة يصل إلى 8 مليمترات على الأقل.

وأوضح أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية استخدم التقنية الحديثة في عملية جراحية استغرقت أقل من ساعة تم خلالها تثبيت صفيحة دائرية مصنوعة من مادة التيتانيوم في عظام الجمجمة ليقوم جهاز خارجي بالتقاط الأصوات ونقلها إلى هذه الصفيحة التي يلتصق بها بواسطة مغناطيس عبر الجلد لنقل الاهتزازات إلى الأذن الداخلية في الطرف المقابل ما مكنها من السماع في الجهة اليمنى.

