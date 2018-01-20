"طرق دبي" تفتتح مسارات للدراجات الهوائية في 3 مناطق سكنية فبراير المقبل

تفتتح هيئة الطرق والمواصلات في مطلع فبراير المقبل مشروع مسارات الدراجات الهوائية والجري في مناطق مشرف ومردف والخوانيج، الذي يبلغ طوله 32 كيلومتراً، ويتضمن المشروع إنشاء جسرين للاستخدام المشترك للدراجات الهوائية والمشاة على شارعي الخوانيج والمدينة الأكاديمية، وتبلغ تكلفة المشروع 67 مليون درهم.

وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة: يأتي تنفيذ مشروع المسارات الخاصة للدراجات الهوائية والجري في إمارة دبي، ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، وتنفيذاً لتعليمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بتوفير بدائل مناسبة تشجع السكان على ممارسة الرياضة وهواية ركوب الدراجات الهوائية، وأن تكون البنية التحتية في المناطق السكنية مشجعة للسكان لممارسة هذه الرياضة لما لها من فوائد صحية على السكّان، كما يأتي في إطار خطة شاملة وضعتها هيئة الطرق والمواصلات لتوفير مسارات خاصة للجري والدراجات الهوائية تغطي جميع مناطق إمارة دبي، لاستخدامها كوسيلة نقل صديقة للبيئة لمحبي ممارسة رياضة الدراجات، مؤكداً أن الدول المتقدمة تركز على رفع نسب رحلات المشي ورياضة الدراجات الهوائية.

وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين، أن اختيار هذه المناطق تم بناءً على عدة معايير أهمها، الكثافة السكانية، وجاذبية المناطق لمستخدمي الدراجات والمشاة، إضافة إلى ملائمة المواقع، ومستوى السلامة المرورية في المنطقة، مؤكداً أنه روعي في تصميم المسارات توفير الأمن والسلامة لمستخدمي الدراجات.

وقال مطر الطاير: نفذت هيئة الطرق والمواصلات في السنوات الماضية، مسارات للدراجات الهوائية بطول 218 كيلومتراً، شملت العديد من المناطق مثل سيح السلم/باب الشمس/شارع القدرة، وقناة دبي المائية، وشارع جميرا، وشارع الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود، وشارع المنخول، بالإضافة إلى المشروع الذي تنفذه الهيئة حالياً في مناطق مشرف ومردف والخوانيج بطول 32 كيلومتراً.

وأضاف: تعتزم الهيئة تنفيذ مسارات للدراجات الهوائية بطول 234 كيلومتراً خلال الفترة من 2018 وحتى 2021، وتغطي المسارات العديد من المناطق مثل الورقاء، وشاطئ جميرا، وند الشبا، وموقع إكسبو 2020، ووسط المدينة، وجبل علي، والقوز، والكرامة وعود ميثاء، وهور العنز، والقصيص، والبرشاء، مؤكداً أن الطول الإجمالي لمسارات الدراجات الهوائية في دبي سيصل لحوالي 500 كيلومتر بحلول عام 2021.