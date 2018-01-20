«شرطة الظفرة» تكرم مواطناً أنقذ شخصاً من القتل

المصدر:
  • أبوظبي-البيان
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محمد المري عقب تكريمه | من المصدر

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كرم العميد سهيل سعيد الخييلي مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة في مكتبه المواطن محمد عبد الله المري، تقديراً لجهوده وشجاعته في منع وقوع جريمة قتل. وكان المري تدخل في منع وقوع جريمة قتل عندما شاهد آسيويا يحمل سكيناً ويطارد شخصا ، محاولاً طعنه، مما دفع المواطن إلى التدخل والسيطرة على حامل السكين قبل أن يجهز على الضحية، لحين وصول الشرطة إلى موقع الحادث واتخاذ اللازم.

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