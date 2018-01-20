«طرق دبي»: مزاد إلكتروني على 250 رقماً ثلاثياً ورباعياً وخماسياً

تعتزم مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي طرح (250) رقماً ثلاثياً ورباعياً وخماسياً خلال مزادها الإلكتروني الـ 51 المقبل، وذلك للوحات المركبات من الفئات: T - S- R - Q - P - O - N- M - L - K - J - i - H، خلال المزاد الذي سيبدأ التسجيل فيه غداً، حيث يبدأ المزاد بتاريخ 28 يناير الجاري من الساعة الثامنة صباحا ويستمر لمدة 5 أيام.

وأوضح سلطان المرزوقي، مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن المشاركات الواسعة من قبل الجمهور في المزادات، سواء كانت علنية أو إلكترونية، ومدى التنافس الإيجابي فيما بينهم للحصول على الأرقام يعكس لنا أهمية تنظيم هذه المزادات في إسعاد المتعاملين المهتمين باقتناء الأرقام وتحقيق الرضا لديهم.

ولفت إلى أهمية المزادات الإلكترونية عند الجمهور الذين يفضلون المشاركة بها عن سواها، كونها تمنحهم الحرية في اختيار الأرقام دون عناء أو انتظار، فضلاً عن أن هذه النوعية من المزادات تُسهم في تعزيز الخدمات الإلكترونية.