شرطة منطقة العين تجمع أخاً بأخيه بعد فراق 20 عاماً

جمعت مديرية شرطة منطقة العين شخصاً عربياً يحمل الجنسية الألمانية مع أخيه «عربي الجنسية» بعد فراق أكثرمن 20عاماً، نتيجة لانقطاع التواصل بينهما.

وأوضح العميد مسلم محمد سالم العامري مدير المديرية أن مركز شرطة فلج هزاع تلقى مناشدة إنسانية من الزائر كمال عيسى خليل «عربي» يحمل الجنسية الألمانية يطلب المساعدة في البحث عن أخيه كامل عيسى خليل المقيم في الإمارات، والذي فقد التواصل معه وانقطعت أخباره منذ أكثرمن 20 عاماً، نتيجة لفقدان عنوانه ورقم هاتفه أثناء انتقاله من بلد إلى آخر ولايعرف عنه سوى أنه يقيم بالإمارات بمنطقة العين.