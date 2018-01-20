مواطن يوزع 100 ألف شجرة بمناسبة عام زايد

أعلن المواطن سالم سلطان القايدي مالك «مزارع ومشتل القايدي» عن توزيع 100 ألف شجرة من الأشجار المحلية المتنوعة لزرعها في إمارات الدولة وذلك مبادرة منه بمناسبة عام زايد، خصص 50 ألف شجرة منها للمحميات والمساحات الزراعية في إمارة الشارقة وسيعمل على توزيعها بالتنسيق مع البلدية والجهات المعنية، فما سيوزع نصفها الآخر على المواطنين والمقيمين في مختلف إمارات الدولة من خلال تحديد عدد من النقاط سيعلن عنها لاحقاً.

وقال القايدي إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى الزراعة والأشجار اهتماماً خاصاً، وحرص على زيادة رقعة الأراضي الخضراء في الدولة متحدياً كافة الظروف الطبيعية، فحول الأراضي القاحلة إلى بساتين خضراء، وعمل على زراعة الأشجار المختلفة وخصوصاً تلك المهددة بالانقراض، ودعم المزارعين وشجعهم على تحدي صلابة الأرض وشح المياه وملوحتها مقدماً لهم تجربة غنية ومرجعاً يستعينون به للنهوض بهذه المهنة.