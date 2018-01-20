أطباء: مضاعفات خطيرة للسكري على مرضى العيون

أكد أطباء في مؤتمر أبوظبي لطب وجراحة العيون المقام حالياً في فندق جميرا أبراج الاتحاد بأبوظبي أن عدم وعي مرضى العيون بشكل كاف بمضاعفات مرض السكري يؤثر تدريجياً في صحة أعينهم.

وقال الدكتور راشد عبيد السويدي استشاري جراحة شبكية العين رئيس الدورة الثانية للمؤتمر: إن أغلب أمراض العيون شيوعاً هو اعتلال الشبكية في مجتمع الإمارات وذلك بسبب مرض السكري الذي قد يسبب العمى للمريض بسبب عدم الوعي الكافي وإهمال متابعة حالته والحصول على العلاج اللازم في الوقت المناسب.

وأشار الدكتور السويدي على هامش المؤتمر إلى أن الأمراض الوراثية مثل تصبغ الشبكية تعد من الأمراض المنتشرة أيضا في دولة الإمارات.

وأضاف أن المصاب بهذه الأمراض من قبل حوالي 10 سنوات كان يبلغ من العمر 50 سنة وما فوق أما في عصرنا الحالي فإن المصابين في المرحلة العمرية ما بين 20 إلى 30 سنة وهم في الأغلب مرضى اعتلال الشبكية مؤكداً أن دولة الإمارات تعد في مصاف الدول المتقدمة في علاجات شتى أمراض العيون.

كما أكد أن الطبيب الإماراتي يحظى بدعم قيادة الدولة الحريصة على ابتعاث أبنائها طلبة الطب في وقت مبكر إلى خارج الدولة وخاصة أميركا وأوروبا لكسب الخبرات.