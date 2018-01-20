مكتوم بن محمد وهزاع بن زايد يحضران أفراح الرميثي

حضر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم حفل الاستقبال الذي أقامه معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة لمناسبة زفاف نجله ثاني إلى كريمة حمد خادم بالكور المزروعي.

حضور

وحضر الحفل الذي أقيم في نادي ضباط القوات المسلحة في العاصمة أبوظبي أمس عدد من الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين وأقارب وذوي العروسين الذين باركوا جميعا لآل الرميثي وآل المزروعي أفراحهم.