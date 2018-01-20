رئيس مقدونيا يؤكد دعمه المجلس العالمي للتسامح والسلام

استقبل الرئيس جورجي إيفانوف رئيس جمهورية مقدونيا في القصر الرئاسي في سكوبيه أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، الذي قدم له شرحاً مفصلاً ووافياً عن أهداف المجلس ومبادئه وآلياته وبرامجه.

وأشاد الرئيس المقدوني بأهداف المجلس ومبادراته والقيم الإنسانية والأخلاقية، التي يسعى إلى غرسها في نفوس الشباب وعقولهم على المستوى العالمي.

وأكد استعداده لدعم المجلس والتعاون معه في تحقيق برامجه واستراتيجياته في غرس ثقافة الحوار والانفتاح والتسامح في مواجهة الإرهاب والتطرف والتمييز العرقي والديني والحقد الأعمى.

وشكر الجروان الرئيس إيفانوف لتشجيعه ودعمه أهداف المجلس، بما يخدم قضية السلام في العالم وقدّم له درع المجلس.

من ناحية أخرى، التقى رئيس مجلس النواب المقدوني طلعت شافيري وفد المجلس العالمي للتسامح والسلام برئاسة أحمد الجروان.

وخلال الاجتماع قدم الجروان شرحاً مفصّلاً عن المنظمة ومؤسسيها وأهدافها، ودعا الهيئة التشريعية العليا في مقدونيا للانضمام إلى البرلمان الدولي للتسامح والسلام الذي سيطلق في فبراير.