حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام.. فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف على بعض المناطق خلال النهار.

وقال إن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

وعن حركة الرياح أوضح أنها ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية / 14 - 24 / 36 كم/ ساعة بوجه عام.. فيما سيكون البحر خفيف/ متوسط الموج.. بينما سيحدث المد الأول عند الساعة 03:43 والمد الثاني عند الساعة 14:29والجزر الأول عند الساعة 08:26 والجزر الثاني عند الساعة 21:29.



الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 14 90 15

دبي 25 16 85 30

الشارقة 25 15 85 30

عجمان 24 14 85 35

أم القيوين 24 1 85 40

رأس الخيمة 22 16 85 40

الفجيرة 24 16 85 25

العين 26 15 70 15

ليوا 27 10 90 20

الرويس 26 12 90 25

السلع 22 11 90 30

دلما 24 17 80 35

طنب الكبرى 22 16 85 40

طنب الصغرى 22 16 85 40

أبوموسى 23 17 80 40