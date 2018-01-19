شرطة أبوظبي تواصل تحضيراتها الأمنية لـ "اكسبو 2020"

احتفلت شرطة أبوظبي بتخريج دورة "تخطيط الفعاليات الكبرى" بالتعاون مع الشرطة الإيطالية ضمن التحضيرات الأمنية لمعرض "إكسبو 2020 دبي".

وقال العميد مبارك عبدالله المهيري مدير قطاع المهام الخاصة بشرطة أبوظبي ان الدورة ركزت على مهارات حماية الشخصيات الهامة في إطار الاستعدادات والتحضيرات للحدث الاقتصادي العالمي معرض إكسبو 2020 ..مشيرا الى ان الدورة تم تنظيمها في مقر إدارة حماية المنشآت الحكومية بالتعاون مع الشرطة الإيطالية التي تعتبر من أعرق الأجهزة الشرطية على مستوى العالم وبمشاركة عدد من ضباط قطاع المهام الخاصة.

وأوضح أن الدورة تناولت كذلك مفهوم الفعاليات الكبرى وكيفية التعامل معها وتخطيط المهمات والتعرف على نظام سياسة الشرطة الايطالية في مجال حفظ الأمن العام وعمليات القيادة والتحكم.

وأكد مدير قطاع المهام الخاصة بشرطة أبوظبي حرص القيادة الشرطية على رفع مستوى كفاءة العاملين من خلال الدورات المتخصصة بمواصفات عالمية وبالتعاون مع أعرق الأجهزة الشرطية لتعزيز الأمن والأمان في الدولة.

حضر التخريج العميد ثاني بطي الشامسي مدير إدارة التدريب والعقيد سعيد عتيق العفريت مدير إدارة حماية المنشآت الدبلوماسية وسعادة ليبوربو ستيلليلنو سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة.