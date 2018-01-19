"شرطة الظفرة" تكرم مواطناً أنقذ شخصاً من القتل

كرم العميد سهيل سعيد الخييلي مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة في مكتبه المواطن محمد عبد الله المري، تقديراً لجهوده وشجاعته في منع وقوع جريمة قتل.

وكان المري تدخل في منع وقوع جريمة قتل عندما شاهد شخصاً من الجنسية الآسيوية وهو يحمل سكيناً ويطارد أحد الأشخاص من جنسيته، محاولاً توجيه طعنات له، مما دفع الشاب المواطن إلى التدخل على الفور والسيطرة على حامل السكين قبل أن يجهز على الضحية، لحين وصول الشرطة إلى موقع الحادث واتخاذ اللازم.

وأكد الخييلي خلال التكريم تقدير القيادة العامة لشرطة أبوظبي جهود وشجاعة المواطن في منع جريمة أوشكت على الوقوع لولا تدخل العناية الالهية، ومن ثم الموقف البطولي الذي قام به المري للحيلولة دون وقوعها.

وأشار إلى أهمية دور المجتمع في دعم جهود الأمن والسلامة ومنع الجريمة عن طريق المبادرة بالإبلاغ أو التدخل عند المقدرة والتواصل مع الأجهزة الأمنية.