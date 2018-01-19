محمد بن راشد: «طيران الإمارات» روح دبي في النمو والابتكار

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن «طيران الإمارات» تمثل بحق روح دبي في النمو والابتكار والقدرة على التكيف، كما تجسد الدور المتعاظم لدبي في تحقيق التواصل بين الناس ورؤوس الأموال وتدفق المعلومات عبر العالم.

وبارك سموه الصفقة الضخمة التي أعلنت عنها طيران الإمارات أمس لشراء 36 طائرة إيرباص A380، منها 20 طائرة طلبية مؤكدة و16 طائرة حقوق خيار، بقيمة 58.7 مليار درهم «16 مليار دولار». وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إن هذه الصفقة تعكس ثقة طيران الإمارات بالمستقبل، والتزامها بدعم رؤية دبي وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة ومحور رئيس للطيران المدني.

وقام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بتوقيع مذكرة التفاهم أمس مع الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص جون ليهي في المقر الرئيس لمجموعة الإمارات في دبي. وستبدأ «طيران الإمارات» في تسلّم الطلبية الجديدة اعتباراً من 2020.

وتشغل الناقلة حالياً 101 طائرة A380 ولديها طلبية قائمة مكونة من 41 طائرة، ومع إضافة الطلبية الجديدة، فإن التزام «طيران الإمارات» نحو برنامج A380 يرتفع إلى 178 طائرة بقيمة 220 مليار درهم «60 مليار دولار».

للتفاصيل اقرأ أيضاً: