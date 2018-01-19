الانتهاء من مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق مليحة في 2019

اطلع معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، خلال الجولة الميدانية التي رافقه فيها المهندس حسن جمعة المنصوري وكيل الوزارة وعدد من المهندسين، على أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة استكمال طريق مليحة من شارع الشيخ خليفة وربطها بالمرحلة الأولى، الذي باشرت الوزارة تنفيذه أخيرا ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الثاني من العام المقبل 2019، حيث يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة.

دراسة

وذكر معاليه أن وزارة تطوير البنية التحتية قامت بعمل دراسة مرورية قبل تنفيذ المشروع تبين خلالها أن عدد المركبات التي تستخدم الطريق الحالي (داخل المدينة) تبلغ 1400 مركبة في الساعة لكل اتجاه، مقسمة كالتالي 80% مركبات صغيرة، و8% شاحنات إضافة إلى 12 للباصات وباقي المركبات وهو الأمر الذي أخذته الوزارة بالحسبان عند التصميم واعتماد عدد الحارات المرورية والمواد المستخدمة.

كما أشار معالي وزير تطوير البنية التحتية إلى أنه وبإنجاز الطريق سيتم نقل الحركة المرورية من داخل مدينة خورفكان إلى الخارج. ولفت معالي الوزير إلى أن أهمية المشروع الذي تصل تكلفته التقديرية إلى 150 مليون درهم، وبطول 5.4 كم، تتمثل في تدعيم شبكة الطرق الاتحادية بالإمارات الشمالية، بربط طريق دبا - خورفكان - كلباء E99، بطريق الشيخ خليفة بالفجيرة E84، ومن ثم بالمنطقة الوسطى، عبر الربط مع طريق الشارقة - مليحة E102، حيث سيؤمن المشروع طريقاً دائرياً حول مدينة خورفكان، ما يسهم في تخفيف الازدحام المروري داخل المدينة، وبذلك سـتكتمل استـمرارية الطـريق الاتحادي E99، كما سيربط الطريق الجديد مع (طريق دفتا - شيص) الذي تنفذه حكومة الشارقة، ويعدّ امتداداً للمراحل المنفذة سابقاً.

ولفت وزير تطوير البنية التحتية، إلى أنه تم تنفيذ مرحلتين سابقتين للمشروع، الأولى شمالاً من دوار الزبارة لغاية منطقة الحراي، بطول 5.1 كم، والثانية جنوباً، من دوار الميناء البحري (الجرادية) بطول 1.5 كم، ويعدّ المشروع الحالي، هو المرحلة الثالثة المكملة للطريق الدائري، بطول 5.4 كم.