عبدالله بن سالم القاسمي يحضر أفراح الزرعوني والنمر في الشارقة

حضر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة حفل الاستقبال الذي أقامه عمر اسماعيل الزرعوني بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة عبداللطيف أمين النمر.

تهنئة

كما حضر الحفل - الذي أقيم بنادي الشارقة للرماية والغولف - الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة والشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة وعدد من المسؤولين ووجهاء القبائل وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

وتخلل الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.