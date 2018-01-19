سعيد بن طحنون يفتتح مركز علاج العقم في ميدكلينيك العين

افتتح الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان مركز علاج العقم وأطفال الأنابيب ووحدة أمراض الكلى والغسيل الكلوي بميديكلينيك مستشفى العين.

حضر الافتتاح سالم بن محمد بالركاض العامري والدكتور حسام بكير المدير الطبي إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين التنفيذيين من ميديكلينيك الشرق الأوسط والأطباء، وقام الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان والحضور بتفقد المرافق الجديدة وتعرفوا على الخدمات التي تقدمها الفرق الطبية للمرضى.

وقال ديفيد هادلي الرئيس التنفيذي لميديكلينيك الشرق الأوسط: «فخورون لتقديم خدمات علاج العقم وأطفال الأنابيب ووحدة أمراض الكلى والغسيل الكلوي في قلب مدينة العين، الأمر الذي يعود بالنفع على المجتمع المحلي».