مواصلات الإمارات تنجز 18 مبادرة مجتمعية خلال «عام الخير»

كشفت مواصلات الإمارات عن إنجازها 18 مبادرة خلال عام 2017 «عام الخير»، انطلاقاً من التزامها بتنفيذ وتطبيق التزاماتها المؤسسية في مجال المسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع، التي انسجمت مـــع المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولــة، حفظه الله، خلال العام الماضي، فــي أن يكــون عام 2017 عاماً للخير.

وأشارت حنان صقر، المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المؤسسية بمواصلات الإمارات، أن المؤسسة سجلت في عام الخير مبادرات وإنجازات لم تكن لتتحقق إلا عبر عطاء وجهــود كوادرهــا الوظيفية بالتعاون مع الجـهات المجتمعية ذات العلاقة، إذ أنجــزت مواصلات الإمارات بنجاح 18 مبادرة جســـدت 3 محاور رئيســة، هــي ترسيخ المسؤولية المجتمعية في خدمة الوطن والإسهام فــي مسيرته التنموية، وتعزيز أهميـة التطوع وبرامج التطوع، وغــرس حب الوطــن في الأجيال الجديدة كإحدى أهم سمات الشخصية الإماراتية، لتكون خدمة الوطن رديفاً دائماً لحب الوطن الذي ترسخ عبر عقود في كل قلوب أبنــاء الإمارات والمقيمين على أرضها.

وأوضحت أن المؤسسة استثمــرت جهودها ووظفت إمكاناتها لإنجاح مبادرات عــام الخير، إذ تمكنت بمبادراتها المجتمعية من استقطاب كل فئات المجتمع التي كان أهمها الحصول على علامة وقف من خلال توفير مساحات إعلانية مجانية للجهات المجتمعية، وتنفيذ رحلات العمرة للسائقين والفنيين والمشرفات بالمؤسسة، ومبادرة «تراحموا»، ومبادرة «من أجلكم»، والمير الرمضاني، ومبادرة «كسوة العيد»، ومبادرة «إفطار صائم»، ومبادرة «مساندة زميل».