عمر البشير يشيد بمستوى العلاقات بين السودان والإمارات

استقبل المشير عمر البشير رئيس جمهورية السودان، الدكتور محمد مطر الكعبي، الرئيس العام للهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف، والذي يزور السودان، ضمن برنامج التنسيق والتعاون المستمر في ما بين الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الأوقاف والإرشاد في جمهورية السودان، وذلك بحضور حمد محمد الجنيبين سفير الدولة لدى الخرطوم، والوفد المرافق.

وأشاد الرئيس البشير بمستوى علاقات السودان مع دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات كافة، مقدراً دعم القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لمشاريع التنمية والتطوير منذ عهد القائد الحكيم، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

من جانبه، نقل الدكتور محمد مطر الكعبي، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والقيادة الرشيدة، إلى الرئيس البشير، وقيادة وشعب جمهورية السودان الشقيق، مؤكداً حرص قيادة الإمارات على تعميق العلاقات الأخوية، وتبادل الخبرات والدراسات والتجارب في الشأن الديني علمياً وعملياً، وبخاصة التعاون في تأصيل وتطوير الخطاب الديني المعاصر، والقضايا الفقهية المستجدة.