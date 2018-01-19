نهيان بن مبارك: الإمارات دولة التسامح والاعتدال والانفتاح

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح أمس بقصره يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس والوفد الكنسي المرافق له. وعبر معاليه عن سعادته باستقبال يوحنا العاشر والوفد الكنسي المرافق وتبادل معهم الحديث حول التسامح بين الأديان السماوية التي جاءت من أجل إسعاد الإنسانية وكرامتها.

وأكد معاليه أن الإمارات تنتهج هذا السلوك الديني منذ عهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فهي دولة التسامح والاعتدال والانفتاح .

ولفت معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إلى أن هذا النهج الذي أسسه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان واستمر عليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله .