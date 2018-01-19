حمدان بن زايد يزور غانم المزروعي

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة غانم محمد سالمين المزروعي وذلك بمنزله في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وتبادل سموه مع غانم المزروعي وأفراد عائلته الأحاديث الودية التي تعكس عمق الروابط التي تجمع قيادتنا بأبناء الوطن. وأعرب المزروعي وأسرته عن سعادتهم بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان مرحبين بهذه الزيارة الكريمة وتشريفه لهم والتي تعبر عن نهج أصيل ومتوارث في التواصل بين القيادة وأبناء الوطن في كافة مناطق الدولة سائلين الله عز وجل أن يحفظ دولتنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والتطور والتقدم في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

رافق سموه خلال الزيارة سلطان بن خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة والمهندس عتيق خميس حمد المزروعي المدير العام لبلدية منطقة الظفرة والعميد سهيل سعيد الخييلي مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة.

وفي إطار آخر قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة واجب العزاء إلى أشقاء وأبناء المغفور له بإذن الله محمد أحمد بن حريحر المزروعي وذلك في مجلس مدينة زايد بمنطقة الظفرة. وأعرب سموه عن صادق تعازيه لأسرة الفقيد داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.