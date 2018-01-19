سحب تشغيلة ملوّثة بالمعادن من دواء «سيليكوكسيب»

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سحب تشغيلة واحدة من دواء Algoxib «Celecoxib 200 mg»، بناءً على قيام الشركة المصنعة للدواء «جلوبال فارما ـ سانوفي» بالسحب الطوعي، بسبب تلوثها بالمعادن أثناء عملية التصنيع.

وذكرت أن التشغيلة المتأثرة بالسحب من الدواء الذي يستخدم لعلاج آلام المفاصل والعمود الفقري تحمل رقم «2520516» بتاريخ إنتاج مايو 2016، وتاريخ انتهاء أبريل 2018، وأن الدواء مسجل في الوزارة.

ومن جهتها، طلبت دائرة الصحة في أبوظبي من مقدمي الرعاية الصحية ومديري الصيدليات في الإمارة التوقف عن صرف التشغيلة المتأثرة بالسحب وإعادتها إلى المورد، والإبلاغ عن أي آثار جانبية ناجمة عن استخدام هذا المنتج إلى برنامج اليقظة الدوائية، كما طلبت من الوكيل المعتمد «جلوبال فارما» .